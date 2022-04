Visite girouette

2022-05-06 – 2022-05-06 Un atelier amusant pour fabriquer et décorer sa girouette en carton et découvrir les secrets du vent.

L’animatrice vous guidera ensuite dans le moulin afin de vous faire découvrir les secrets du vent. Durée : 1h30 environ.

A partir de 4 ans.

