Visite gestuelle de l’exposition de Christian Andersson FRAC NORMANDIE ROUEN, 14 mai 2022 18:30, Sotteville-lès-Rouen.

Nuit des musées Visite gestuelle de l’exposition de Christian Andersson FRAC NORMANDIE ROUEN Samedi 14 mai, 18h30 entrée libre et gratuite

Visite gestuelle de l’exposition “Smile and Say Time” de Christian Andersson

Visite gestuelle proposée par Arnaud Caquelard qui vous fera découvrir l’univers de l’artiste à travers les gestes et l’expression du corps. Cette visite inclusive se passe de mots et laisse la place aux gestes du médiateur et des visiteurs sourds et entendants.

Le Fonds régional d’art contemporain est un espace d’exposition d’art contemporain. Il est situé face au jardin des plantes de Rouen.

En transport en commun Ligne F1 arrêt Jardin des Plantes Ligne T4 arrêt Stade Diochon ou Chartreux Métro arrêt Europe Plus d’infos sur reseau-astuce.fr En voiture Suivre le panneau « jardin des plantes de Rouen », rive gauche de la Seine. Parking gratuit

http://www.fracnormandierouen.fr/

By public transport Line F1 stop Jardin des Plantes Line T4 stop Stade Diochon ou Chartreux Metro stop Europe More info on network-tip.fr By car Follow the sign «Jardin des plantes de Rouen», left bank of the Seine. Free parking free and free admission Saturday 14 May, 18:30

The Fonds régional d’art contemporain is a contemporary art exhibition space. It is located opposite the Rouen plant garden.

Visita gestual propuesta por Arnaud Caquelard que le hará descubrir el universo del artista a través de los gestos y la expresión del cuerpo. Esta visita inclusiva pasa de las palabras a los gestos del mediador y de los visitantes sordos y oyentes.

entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:30

3 place des Martyrs-de-la-résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen 76300 Sotteville-lès-Rouen Normandie