Visite gestuelle de l’exposition de Christian Andersson FRAC NORMANDIE ROUEN, 14 mai 2022, Sotteville-lès-Rouen.

FRAC NORMANDIE ROUEN, le samedi 14 mai à 18:30

Visite gestuelle proposée par Arnaud Caquelard qui vous fera découvrir l’univers de l’artiste à travers les gestes et l’expression du corps. Cette visite inclusive se passe de mots et laisse la place aux gestes du médiateur et des visiteurs sourds et entendants.

entrée libre et gratuite

Visite gestuelle de l’exposition “Smile and Say Time” de Christian Andersson

FRAC NORMANDIE ROUEN 3 place des Martyrs-de-la-résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00