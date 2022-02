Visite géologique / Lire dans les roches Calvignac, 22 mai 2022, Calvignac.

Pour la semaine du Géoparc Mondial UNESCO et à l’occasion des Journées Nationales de la géologie, découvrez le nouveau site aménagé de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot. Située sur la commune de Calvignac, cette coupe de référence géologique datant du Jurassique, témoigne du passage de la mer sur le territoire quercynois et nous dévoile fossiles, failles et autres secrets rocheux.

Panneaux explicatifs et dessins représentatifs du paysage du Jurassique vous permettront d’appréhender la coupe comme un livre d’une petite partie de l’Histoire de la Terre : 4 millions d’années seulement ! Le tout sera commenté par Thierry Pélissié, géologue et Conservateur de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot.

Après cette journée, les strates géologiques n’auront plus de secret pour vous !

