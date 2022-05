Visite gastronomique “De notre verger à votre table”, 2 juin 2022, .

Visite gastronomique “De notre verger à votre table”

2022-06-02 – 2022-06-02

9 9 EUR Vous allez découvrir l’origine de la prune d’Ente qui doucement étuvée dans nos fours devient le fameux Pruneaux d’Agen. Le château de Born, domaine prunicole depuis 1275, vous fera découvrir ses vergers, ses fours et sa boutique musée. Vous dégusterez ses gourmandises autour du pruneau d’Agen. Les vergers du château sont en conversion bio, tous nos produits sont issus de nos pruneaux mi-cuits, non réhydratés et sans conservateur.

Sur réservation, pour les groupes importants, possibilité d’organiser des visites en adaptant jour et horaire.

+33 7 72 06 36 16

Château de Born

