Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Visite – Galeon Andalucia et Pascual Flores Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite – Galeon Andalucia et Pascual Flores Saint-Brieuc, 26 août 2021, Saint-Brieuc. Visite – Galeon Andalucia et Pascual Flores 2021-08-26 – 2021-08-29

Saint-Brieuc Côtes d’Armor La ‘Fondation Nao Victoria de Séville’ vous invite à découvrir ses deux bateaux en escale à Saint-Brieuc.

Les deux bateaux en question sont :

– le “Galeón Andalucia”, réplique des galions espagnols du XVIIe siècle, qui faisaient partie de la « Flotte des Inde ».

– le “Pascual Flores”, un paileboat (de pilot’s boat, un bateau très rapide et maniable) de 1917, qui servait au commerce (fruits, sel, marchandises…) en méditerranée et le long des côtes africaines

Visite payante. Home La ‘Fondation Nao Victoria de Séville’ vous invite à découvrir ses deux bateaux en escale à Saint-Brieuc.

Les deux bateaux en question sont :

– le “Galeón Andalucia”, réplique des galions espagnols du XVIIe siècle, qui faisaient partie de la « Flotte des Inde ».

– le “Pascual Flores”, un paileboat (de pilot’s boat, un bateau très rapide et maniable) de 1917, qui servait au commerce (fruits, sel, marchandises…) en méditerranée et le long des côtes africaines

Visite payante. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Ville Saint-Brieuc lieuville 48.52508#-2.73825