château de Bussy-Rabutin, le dimanche 13 février à 14:30

Impertinent libertin, galant homme avant tout et éternel Casanova, venez prendre des leçons d’Amour chez le truculent comte Roger de Rabutin ! A l’occasion de la Saint Valentin, découvrez les petits secrets grivois de la Cour de France au XVIIe siècle. Roger de Rabutin et ses belles amies vous attendent pour une visite guidée sur leurs sujets de prédilections : l’Amour et ses infidélités !

11 euros : sur réservation

Venez célébrer l’Amour dans ses états chez le plus galant homme et impertinent libertin du XVIIe siècle château de Bussy-Rabutin rue du château, 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-d’Or

2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T15:30:00

