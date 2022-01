Visite galante Bussy-le-Grand, 13 février 2022, Bussy-le-Grand.

Visite galante Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

2022-02-13 – 2022-02-13 Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand Côte-d’Or Bussy-le-Grand

EUR 11 11 Impertinent libertin, galant homme avant tout et éternel Casanova, venez prendre des leçons d’Amour chez le truculent comte Roger de Rabutin !

A l’occasion de la Saint-Valentin, découvrez les petits secrets grivois de la Cour de France au XVIIème s.

Roger de Rabutin et ses belles amies vous attendent pour une visite guidée sur leurs thèmes favoris : l’Amour et ses infidélités.

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03

Impertinent libertin, galant homme avant tout et éternel Casanova, venez prendre des leçons d’Amour chez le truculent comte Roger de Rabutin !

A l’occasion de la Saint-Valentin, découvrez les petits secrets grivois de la Cour de France au XVIIème s.

Roger de Rabutin et ses belles amies vous attendent pour une visite guidée sur leurs thèmes favoris : l’Amour et ses infidélités.

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-01-29 par