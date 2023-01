Visite Fruitière du Temps Comté Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy Catégories d’Évènement: Jura

Pont-du-Navoy

Visite Fruitière du Temps Comté Pont-du-Navoy, 9 février 2023, Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy. Visite Fruitière du Temps Comté Pont-du-Navoy Jura

2023-02-09 – 2023-02-09 Pont-du-Navoy

Jura Pont-du-Navoy EUR Visites guidées de la Fruitière du Temps Comté, tous les jeudis à 8h45 sur réservation uniquement.

Possibilité de faire des visites les mardis selon la demande.

Tarif : don libre. +33 3 84 51 22 09 Pont-du-Navoy

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Pont-du-Navoy Autres Lieu Pont-du-Navoy Adresse Pont-du-Navoy Jura Ville Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy lieuville Pont-du-Navoy Departement Jura

Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-du-navoy-pont-du-navoy/

Visite Fruitière du Temps Comté Pont-du-Navoy 2023-02-09 was last modified: by Visite Fruitière du Temps Comté Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy 9 février 2023 Jura Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy Jura

Pont-du-Navoy Pont-du-Navoy Jura