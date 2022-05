Visite friche industrielle, 21 mai 2022, .

Visite friche industrielle

2022-05-21 – 2022-05-21

Vous souhaitez visiter la friche industrielle et en savoir plus sur son histoire ?

Monsieur le Maire, accompagné d’élus, vous présentera l’histoire de ces lieux et le patrimoine historique de la commune.

Cette visite guidée se fera sur plusieurs créneaux d’une heure, de 14h à 17h et se conclura par un moment convivial.

Chaque créneau est ouvert à 20 personnes maximum (visite déconseillée aux moins de 6 ans).

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du service communication au 05 57 71 12 10 ou dir.com@ville-marcheprime.fr



Marcheprime

