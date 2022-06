Visite fouille archéologique de l’abbaye de Graufthal Eschbourg, 30 juin 2022, Eschbourg.

Archéologie Alsace en partenariat avec l’Association de mise en valeur du site et des Maisons des rochers (AMVS) commence une campagne de fouille programmée sur les vestiges prometteurs de l’abbaye du hameau de Graufthal à Eschbourg.

Dans ce village connu pour ses maisons troglodytes, ce sont les ruines exceptionnelles de bâtiments conventuels des 12e et 13e siècles qui vont progressivement être mises au jour afin d’être étudiées et valorisées à moyen terme grâce à l’Association de mise en valeur du site et des Maisons des rochers (AMVS).

La campagne de fouille 2022 se déroulera du 20 juin au 8 juillet et des visites destinées au grand public sont organisées les jeudis 23, 30 juin et 7 juillet de 16h à 19h.



Des visites du chantier sont organisées par Archéologie Alsace les 23, 30 juin et 7 juillet de 16h à 19h. Venez nombreux !

