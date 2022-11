Visite Forestière au Bois de Vincennes Catégorie d’évènement: île de France

Visite Forestière au Bois de Vincennes, 19 novembre 2022, . Le samedi 19 novembre 2022

de 10h00 à 12h00

. gratuit

[Visite guidée] Guidés par les forestiers du bois de Vincennes, parcourez les secteurs boisés à la découverte de la gestion forestière. Inscription obligatoire. Rendez-vous à l’angle de l’Avenue de Saint Maurice et de l’Avenue Daumesnil (accessibilité par bus 201, 46 et 325, arrêt Demi Lune – Parc Zoologique). Prévoir des chaussures adaptées. Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/1784?deco=brand

Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visite Forestière au Bois de Vincennes 2022-11-19 was last modified: by Visite Forestière au Bois de Vincennes 19 novembre 2022

Paris