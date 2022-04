Visite Focus – “Voyage dans mon Agglo !” : Le cimetière Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot, 4 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Visite Focus – “Voyage dans mon Agglo !” : Le cimetière Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot

2022-05-04 – 2022-05-04

Villeneuve-sur-Lot 47300

EUR 2.5 2.5 Chaque premier mercredi du mois, entre mars et novembre, nous vous donnons rendez-vous pour partir à la rencontre d’un site, d’un monument ou d’une personnalité du Grand Villeneuvois. Au programme entre mars et septembre : les animaux dans la ville de Casseneuil; l’église de Doumillac, à Pujols; le cimetière Saint-Etienne de Villeneuve-sur-Lot; la place du Foirail à Saint-Antoine-de-Ficalba et les vitraux de Jacques Avoinet à Villeneuve-sur-Lot.

Durée : 45 minutes environ

Réservation conseillée

Pays d’art et d’histoire

Villeneuve-sur-Lot

