Visite flash : Terre en vue ! Musée Ernest Cognacq, 14 mai 2022 21:30, Saint-Martin-de-Ré.

Nuit des musées Visite flash : Terre en vue ! Musée Ernest Cognacq Samedi 14 mai, 21h30 Visite gratuite sur inscription (obligatoire)

Visite commentée sur la navigation et les collections marines du musée.

Situé au cœur de la ville et des fortifications Vauban, à proximité du port, le musée se compose d’une aile contemporaine qui abrite le parcours de visite, d’un hôtel particulier Renaissance et de jardins aménagés à la française.

Free visit upon registration (required) Saturday 14 May, 21:30

Having located at the heart of the city and of fortifications Vauban, close to the port(bearing), the museum consists of a contemporary wing which shelters the route(course) of visit, of a mansion Renaissance and of gardens done up French-style. hearing impairment

Visita comentada sobre la navegación y las colecciones marinas del museo.

Visita gratuita previa inscripción (obligatoria) Sábado 14 mayo, 21:30

13 avenue Victor Bouthillier, 17410, Saint-Martin-de-Ré 17410 Saint-Martin-de-Ré Nouvelle-Aquitaine