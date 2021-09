Avranches Maison à la Sirène Avranches, Manche Visite flash – Secrets des Trois Marchands Maison à la Sirène Avranches Catégories d’évènement: Avranches

le samedi 18 septembre à Maison à la Sirène Réservation obligatoire (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire.

L’une des dernières maisons à pans de bois à Avranches, miroir exceptionnel de la physionomie de la ville au 15è siècle, ouvre ses portes pour révéler des surprises multicentenaires. Maison à la Sirène 5 place du marché 50300 Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00

