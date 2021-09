Avranches Sous-préfecture d'Avranches Avranches, Manche Visite flash – Secrets de la sous-préfecture Sous-préfecture d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Visite flash – Secrets de la sous-préfecture Sous-préfecture d’Avranches, 19 septembre 2021, Avranches. Visite flash – Secrets de la sous-préfecture

le dimanche 19 septembre à Sous-préfecture d’Avranches Réservation obligatoire (jauge limitée). Munissez-vous d’une pièce d’identité. Accès sur présentation du pass sanitaire.

Histoire et quotidien d’un monument surprenant et méconnu, exceptionnellement ouvert au public. Sous-préfecture d’Avranches Place Daniel Huet, 50300 Avranches Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

