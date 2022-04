Visite flash Palais – Musée des Archevêques, Parcours d’art Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Nuit des musées

Visite flash Palais – Musée des Archevêques, Parcours d’art, 14 mai 2022 20:30, Narbonne. Nuit des musées Visite flash Palais – Musée des Archevêques, Parcours d’art Samedi 14 mai, 20h30

Trait pour trait… galerie de portraits dans le grand salon

Visite flash sur une sélection de portraits du parcours d’art. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Saturday 14 May, 20:30 Visita flash sobre una selección de retratos del recorrido de arte.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Sábado 14 mayo, 20:30 11100 Narbonne 11100 Narbonne Occitanie

Détails Heure : 20:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne, Nuit des musées Autres Lieu Palais - Musée des Archevêques, Parcours d'art Adresse 11100 Narbonne Ville Narbonne

Palais - Musée des Archevêques, Parcours d'art Narbonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

Visite flash Palais – Musée des Archevêques, Parcours d’art 2022-05-14 was last modified: by Visite flash Palais – Musée des Archevêques, Parcours d’art Palais - Musée des Archevêques, Parcours d'art 14 mai 2022 20:30 Aude nuit musées Narbonne nuit musées

Narbonne