Visite Flash ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Visite Flash ! Musée de Saint-Dizier, 17 mars 2022, Saint-Dizier. Visite Flash !

Musée de Saint-Dizier, le jeudi 17 mars à 15:00

Édifice à la silhouette facilement reconnaissable la Tour Miko a longtemps abrité les Brasseries du Fort Carré. Plongez dans l’histoire de cette brasserie remarquable qui a fait la fierté de l’industrie bragarde et venez percer les secrets de la fabrication du célèbre nectar !

Entrée libre, pas de réservation.

Une plongée dans l’histoire du Fort Carré avec les œuvres du Musée ! Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T15:00:00 2022-03-17T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Visite Flash ! Musée de Saint-Dizier 2022-03-17 was last modified: by Visite Flash ! Musée de Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier 17 mars 2022 Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne