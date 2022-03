Visite Flash Musée Cévenol Le Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Visite Flash Musée Cévenol, 14 mai 2022, Le Vigan. Visite Flash

Musée Cévenol, le samedi 14 mai à 20:00

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Prévoir un smartphone avec une connexion internet

Nous proposons aux visiteurs, munis d’un smartphone, une redécouverte de la collection permanente grâce à des QR Codes placés près d’objets. Musée Cévenol 1 rue des Calquières, 30120 Le Vigan, Gard, Occitanie, France Le Vigan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Musée Cévenol Adresse 1 rue des Calquières, 30120 Le Vigan, Gard, Occitanie, France Ville Le Vigan lieuville Musée Cévenol Le Vigan Departement Gard

Musée Cévenol Le Vigan Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Visite Flash Musée Cévenol 2022-05-14 was last modified: by Visite Flash Musée Cévenol Musée Cévenol 14 mai 2022 Le Vigan Musée Cévenol Le Vigan

Le Vigan Gard