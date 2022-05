Visite flash Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Visite flash Musée Camille Claudel, 14 mai 2022 21:00, Nogent-sur-Seine
Nuit des musées
Samedi 14 mai, 20h00, 21h00
Réservation conseillée

30 minutes pour découvrir les chefs d’œuvre du musée de Nogent-sur-Seine !

30 minutes pour découvrir les chefs d'œuvre du musée de Nogent-sur-Seine !

La Valse, L'Âge mûr de Camille Claudel, le Monument à Jeanne d'Arc de Paul Dubois, Au But d'Alfred Boucher… Une exploration des œuvres majeures de Camille Claudel et de quelques-uns de ses contemporains.

Recommended booking
Saturday 14 May, 20:00, 21:00

La Valse, La edad madura de Camille Claudel, el Monumento a Juana de Arco de Paul Dubois, Au But de Alfred Boucher… Una exploración de las obras más importantes de Camille Claudel y de algunos de sus contemporáneos.

Reserva recomendada
Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00

10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Musée Camille Claudel
10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

