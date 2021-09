La Gacilly La Gacilly La Gacilly, Morbihan Visite flash • médiation mobile La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

La Gacilly, le vendredi 17 septembre à 10:00

Notre médiatrice sera présente dans les expositions et viendra à votre rencontre pour des petites présentations ou animations d’une dizaine de minutes à chaque fois. Laissez-vous surprendre au gré de votre visite du Festival !

Réservation obligatoire.

Notre médiatrice vient à votre rencontre pour des petites présentations ou animations. Laissez-vous surprendre ! La Gacilly Place de la Ferronnerie 56200 La Gacilly

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00

