Visite flash Les (petites) histoires de l’art Amilly, samedi 3 février 2024.

Retrouvez les visites flash organisées par Les Tanneries.

Les Tanneries sont un lieu de recherche et d’expérimentation pour les artistes, qui explorent différents moyens d’expression. Ce rendez-vous est l’occasion idéale pour petits et grands d’aborder l’Histoire de l’art par une discussion ludique et didactique avec un médiateur. Dès 5 ans. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

