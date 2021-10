Arles Cryptoportiques - entrée par l'Hôtel de ville Arles, Bouches-du-Rhône Visite flash : les cryptoportiques Cryptoportiques – entrée par l’Hôtel de ville Arles Catégories d’évènement: Arles

Les cryptoportiques (souterrains du forum romain) ————————————————- Grâce à votre guide conférencier, vous découvrirez ce vaste système de galeries voûtées daté du Ier siècle av. J.-C. et comprendrez tout du forum antique disparu. RDV à l’accueil, durée : 30 min

compris dans le tarif de l’entrée, gratuit pour les -18 ans

Un guide conférencier vous dévoilera en 30 minutes l’histoire de ce monument. Cryptoportiques – entrée par l’Hôtel de ville Arles Arles Bouches-du-Rhône

