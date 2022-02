VISITE FLASH : Les couleurs de la Renaissance à Saint-Jean Cathédrale Saint-Jean Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Cathédrale Saint-Jean, le jeudi 3 mars à 12:15

Aujourd’hui, le tombeau de Ferry Carondelet, mais aussi la Vierge aux saints de Fra Bartolomeo en font un lieu incontournable. Attention, chefs-d’œuvre ! _Gratuit_ – **_Inscription obligatoire_** dans la limite des places disponibles (20 personnes maximum) – via [ce lien](https://my.weezevent.com/visite-flash-les-couleurs-de-la-renaissance-a-saint-jean) _Pass- vaccinal obligatoire_ _Durée_ : 45 minutes RDV devant la cathédrale

Gratuit, inscription obligatoire, pass-vaccinal obligatoire

À la Renaissance, la cathédrale se pare de chapelles et d’autres embellissements. Cathédrale Saint-Jean 10 Rue de la Convention, 25000 Besançon Besançon Citadelle Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T12:15:00 2022-03-03T13:00:00

