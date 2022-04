Visite Flash : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et les hospitaliers à Agos Vielle-Aure Vielle-Aure Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vielle-Aure

Visite Flash : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et les hospitaliers à Agos Vielle-Aure, 11 septembre 2022, Vielle-Aure. Visite Flash : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et les hospitaliers à Agos VIELLE-AURE Chapelle d’Agos Vielle-Aure

2022-09-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-11 15:00:00 15:00:00 VIELLE-AURE Chapelle d’Agos

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées Vielle-Aure 1.5 EUR RV 14h devant la chapelle d’Agos

Durée : 1h

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Ancien hôpital sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la chapelle d’Agos nous permet de retracer le passé jacquaire de la vallée. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 https://patrimoine-aure-louron.fr/ RV 14h devant la chapelle d’Agos

Durée : 1h

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire VIELLE-AURE Chapelle d’Agos Vielle-Aure

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vielle-Aure Autres Lieu Vielle-Aure Adresse VIELLE-AURE Chapelle d'Agos Ville Vielle-Aure lieuville VIELLE-AURE Chapelle d'Agos Vielle-Aure Departement Hautes-Pyrénées

Visite Flash : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et les hospitaliers à Agos Vielle-Aure 2022-09-11 was last modified: by Visite Flash : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et les hospitaliers à Agos Vielle-Aure Vielle-Aure 11 septembre 2022 Hautes-Pyrénées Vielle-Aure

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées