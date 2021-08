Le Mans Musée de la Reine-Bérengère Le Mans, Sarthe Visite flash – Les bords de la Sarthe en peinture Musée de la Reine-Bérengère Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Musée de la Reine-Bérengère, le samedi 18 septembre à 16:00

Le musée de la Reine-Bérengère propose de présenter une sélection de peintres qui, tout au long du XIXe siècle, ont été séduits par le côté pittoresque du paysage offert par les berges de la Sarthe.

Gratuit, sans inscription

Atmosphère des bords de Sarthe et du quartier des Tanneries avant sa destruction Musée de la Reine-Bérengère 7-13 rue de la Reine Bérengère, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

