VISITE FLASH : L’ÉGLISE DE LA COUTURE Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

VISITE FLASH : L’ÉGLISE DE LA COUTURE Le Mans, 4 mars 2023, Le Mans . VISITE FLASH : L’ÉGLISE DE LA COUTURE Parvis de l’église Place Aristide Briand Le Mans Sarthe Place Aristide Briand Parvis de l’église

2023-03-04 15:30:00 – 2023-03-04 16:15:00

Place Aristide Briand Parvis de l’église

Le Mans

Sarthe Fondée par saint Bertrand au Ve siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an 1000, pleine de mystères. De nombreuses œuvres d’art, tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.

Votre guide sera Sibyl Davy.

Pas de billetterie sur place Place Aristide Briand Parvis de l’église Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Place Aristide Briand Parvis de l'église Ville Le Mans lieuville Place Aristide Briand Parvis de l'église Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

VISITE FLASH : L’ÉGLISE DE LA COUTURE Le Mans 2023-03-04 was last modified: by VISITE FLASH : L’ÉGLISE DE LA COUTURE Le Mans Le Mans 4 mars 2023 le mans Parvis de l'église Place Aristide Briand Le Mans Sarthe sarthe

Le Mans Sarthe