Visite flash – Le Mans au temps des gallo-romains
Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire
Le Mans, Sarthe

Sarthe

Visite flash – Le Mans au temps des gallo-romains Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Mans. Visite flash – Le Mans au temps des gallo-romains

le samedi 3 juillet

De la naissance de Vindunum à l’apparition de l’enceinte, les collections du musée racontent l’histoire du Mans romain. Le parcours invite à découvrir la vie quotidienne au travers de l’artisanat, des soins du corps ou de l’alimentation. Monnaies, céramiques, figurines ou objets usuels sont les témoins de la riche histoire de Vindunum, capitale de la Cité des Aulerques Cénomans.

Sans inscription

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire
2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:45:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:45:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:45:00

