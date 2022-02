Visite Flash – Le canot de l’Empereur Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Visite Flash – Le canot de l'Empereur
Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest

2022-05-25 15:00:00 – 2022-05-25 16:45:00

Découvrez cette œuvre emblématique des collections du musée aux Ateliers des Capucins. Rendez-vous devant le Canot, un mercredi par mois. Durée : 15 mn Sans réservation – Gratuit
+33 2 98 37 75 51 http://www.musee-marine.fr/

