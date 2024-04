Visite flash : L’Adoration des mages de Jan Van Dornicke Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Visite flash : L’Adoration des mages de Jan Van Dornicke Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30, 21h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Entrée libre

Pour la Nuit des musées, le musée des Beaux-Arts met les œuvres flamandes de sa collection à l’honneur ! En résonnance avec le Mois de l’Europe et la présidence belge du conseil de l’Union européenne, profitez d’une visite flash pour découvrir tous les secrets de L’Adoration des mages, chef d’œuvre du maître anversois Jan Van Dornicke, peint en 1520.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 75 03 http://musees.chambery.fr/ https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection de peintures savoyardes et italiennes s’étendant du XIVe au début du XXe siècle. Les florentins y sont tout particulièrement représentés ainsi que l’école baroque napolitaine et les artistes français et piémontais du XVIIIe siècle ayant œuvré de chaque côté des Alpes. Les chefs-d’œuvre de Grifo di Tancredi et de Jacquelin de Montluçon y côtoient ceux de l’atelier de Georges de la Tour, mais aussi les grandes toiles de Mattia Preti et de Luca Giordano, ainsi qu’une délicieuse scène galante de Jean-Honoré Fragonard. Avec les collections de son Musée des Beaux-Arts, la capitale de la Savoie démontre avec force que les spécificités culturelles de son territoire rencontrent la grande histoire des échanges artistiques en Europe.

© Didier Gourbin / Musées de la Ville de Chambéry