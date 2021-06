Le Mans Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans, Sarthe Visite flash – La Préhistoire Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visite flash – La Préhistoire Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Mans. Visite flash – La Préhistoire

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire, le samedi 3 juillet à 21:30 Sans inscription

L’histoire du Mans et de son territoire au temps de la Préhistoire Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Adresse 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans