Arles Les Alyscamps Arles, Bouches-du-Rhône Visite flash la Nécropole des Alyscamps Les Alyscamps Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Visite flash la Nécropole des Alyscamps Les Alyscamps, 18 septembre 2021, Arles. Visite flash la Nécropole des Alyscamps

le samedi 18 septembre à Les Alyscamps Visite guidée à l’ombre des arbres de ce site à l’atmosphère particulière pour découvrir la nécropole antique aujourd’hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial UNESCO. Les Alyscamps Avenue des Alyscamps 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Les Alyscamps Adresse Avenue des Alyscamps 13200 Arles Ville Arles lieuville Les Alyscamps Arles