le samedi 3 juillet à Musée de Tessé

Un espace de 600 m² en sous-sol du musée, dédié à l’égyptologie, présente les reconstitutions grandeur nature de deux tombes et une sélection d’œuvres en vitrine. Ce mobilier funéraire, d’une grande diversité, était utilisé pour les rituels funéraires et pour accompagner le défunt dans l’au-delà.

Découverte de la civilisation égyptienne au cours de courtes conférences Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans

