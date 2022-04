VISITE-FLASH La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Retrouvez-nous sur les marchés du Perche Sarthois où vous pourrez vous informer de l’actualité touristique du Perche Sarthois et découvrir un lieu ou un monument à proximité lors d’une visite d’une durée de 20 à 30 mn (9h30 / 10h30 / 11h30) Retrouvez-nous sur les marchés du Perche Sarthois où vous pourrez vous informer de l’actualité touristique du Perche Sarthois et découvrir un lieu ou un monument à proximité lors d’une visite d’une durée de 20 à 30 mn (9h30 / 10h30 / 11h30) La Ferté-Bernard

