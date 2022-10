Visite flash « La cérémonie de l’arbre à pommes » Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistre

Finistre La tradition de l’arbre à pommes est emblématique à Plougastel. Descendant probablement des Celtes, cette cérémonie se déroulait dans l’ensemble des breuriez de la presqu’île (regroupements de villages). Venez découvrir cette tradition, toujours active de nos jours, le 1er novembre. Réservation obligatoire au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com au plus tard la veille de l’animation. contact.musee.fraise@gmail.com +33 2 98 40 21 18 Musée de la Fraise et du Patrimoine 12 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

