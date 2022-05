Visite flash : Figures mariales /Le geste et la posture

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 11:00:00 10h30 à 11h00 : « Figures mariales ». Objet d’une immense vénération dans le monde chrétien d’Occident et dans l’Orient byzantin, la mère de Jésus est l’objet d’une multitude de représentations depuis près de deux mille ans. Mise en lumière de trois aspects fondamentaux de son identité ; maternité, compassion et douleur. 11h15 à 11h45 : « Le geste et la posture ». Le corps est révélateur d’un monde et de sa pensée. Empruntés au quotidien ou influencés par la tradition iconographique, gestes et postures permettent de décrypter le contexte historique ou symbolique d’une œuvre d’art. Le principe des visites-flash : 1 thème en 30 minutes pour vous donner quelques clés et (re)découvrir les collections du Musée des Beaux-Arts de Chartres en compagnie d’Anne Chevée, diplômée de l’École du Louvre. +33 6 60 67 53 66 10h30 à 11h00 : « Figures mariales ». Objet d’une immense vénération dans le monde chrétien d’Occident et dans l’Orient byzantin, la mère de Jésus est l’objet d’une multitude de représentations depuis près de deux mille ans. Mise en lumière de trois aspects fondamentaux de son identité ; maternité, compassion et douleur. 11h15 à 11h45 : « Le geste et la posture ». Le corps est révélateur d’un monde et de sa pensée. Empruntés au quotidien ou influencés par la tradition iconographique, gestes et postures permettent de décrypter le contexte historique ou symbolique d’une œuvre d’art. pexels dernière mise à jour : 2022-05-06 par

