30 minutes pour découvrir la vie des femmes ouvrières du textile elbeuvien aux 18e et 19e siècles. Inscription au 02 32 96 30 40

30 minutes pour découvrir la vie des femmes ouvrières du textile elbeuvien aux 18e et 19e siècles. La Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:00:00

