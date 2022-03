Visite Flash – exposition Xinyi Cheng Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour la première grande exposition de Xinyi Cheng en France, découvrez une trentaine d’œuvres de 2016 à 2021 déployées dans l’ensemble du bâtiment. L’accrochage, original, invite à des rapprochements et des interprétations encore inédits entre les œuvres.

Entrée libre

Une visite de 30 min pour plonger dans l’univers énigmatique de la jeune peintre chinoise. Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

