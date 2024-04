Visite Flash « Environnement » Historial de la Grande Guerre Péronne, dimanche 2 juin 2024.

Visite Flash « Environnement » Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 11h00 Historial de la Grande Guerre Inclus dans le prix du billet d’entrée

Peu visibles, les conséquences de la guerre sur l’écologie sont pourtant bien réelles. De nos jours nous continuons de découvrir l’impact de la Grande Guerre ainsi que des autres guerres sur le paysage. Obus dans le sol et dans les mers, plantes obsidionales ou encore pollution des sols sont autant de traces de ce conflit.

Accompagné d’un médiateur guide, partez sur les traces de cette victime silencieuse.

Durée : 30 à 45 minutes

Historial de la Grande Guerre Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 (0)3 22 83 14 18 https://www.historial.fr/ L’association des mots histoire et mémorial traduit les dimensions historiques et mémorielles que l’Historial conjugue avec ses deux musées à Péronne et à Thiepval, dans la Somme.

Musée d’Histoire comparée internationalement réputé, l’Historial à Péronne croise les visions des belligérants, de l’Avant à l’Après-guerre, avec une collection exceptionnelle d’objets, documents originaux et œuvres d’art dont les 50 gravures d’Otto Dix. Depuis 2014, l’Historial se renouvelle et ouvre de nouveaux espaces. Parkings gratuits à proximité

