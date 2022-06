VISITE FLASH : ENCEINTE ROMAINE DU VISIBLE À L’INVISIBLE

VISITE FLASH : ENCEINTE ROMAINE DU VISIBLE À L’INVISIBLE, 17 juillet 2022, . VISITE FLASH : ENCEINTE ROMAINE DU VISIBLE À L’INVISIBLE



2022-07-17 16:45:00 – 2022-07-17 De l’escalier des Pans-de-Gorrons à la petite poterne, en longeant les courtines et les tours aux riches décors. Découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO avec un guide du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge De l’escalier des Pans-de-Gorrons à la petite poterne, en longeant les courtines et les tours aux riches décors. Découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO avec un guide du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville