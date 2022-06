VISITE FLASH : ÉGLISE SAINT-BENOIT Le Mans, 27 juillet 2022, Le Mans.

VISITE FLASH : ÉGLISE SAINT-BENOIT

Place Saint-Benoit Le Mans Sarthe

2022-07-27 – 2022-07-27

Place Saint-Benoit

Le Mans

Sarthe

Laissez-vous conter l’histoire d’une église, inaugurée en 1910, dont la silhouette élégante et élancée est le symbole d’une histoire riche et d’une profusion de décors à découvrir. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Nathalie JUPIN du service tourisme et patrimoine. Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Place Saint-Benoit Parvis de l’église Le Mans

