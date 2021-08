Montigny-le-Bretonneux Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Visite flash du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Situé sur les terrains de l’ancienne maison du garde des eaux de Louis XIV, le Vélodrome national est le dernier né des monuments saint-quentinois. Temple du cyclisme construit par le grand spécialiste mondial de l’architecture des vélodromes, il offre sa silhouette de métal aux portes du territoire de l’agglomération. Équipement sportif à la pointe de la technologie, le Vélodrome national est également l’élément structurant du quartier en train de s’édifier autour de lui. À ce titre, il constitue un enjeu de tout premier ordre en matière de développement urbain et de patrimoine local. Découvrez les enjeux de sa construction, des fouilles archéologiques aux choix d’architecture.

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Place de la Paix-Céleste 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

