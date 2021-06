Paris Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Visite flash du musée : l’architecture moderne et contemporaine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite flash du musée : l’architecture moderne et contemporaine Cité de l’architecture et du patrimoine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Visite flash du musée : l’architecture moderne et contemporaine

Cité de l’architecture et du patrimoine, le samedi 3 juillet à 19:30

Visite flash du musée : l’architecture moderne et contemporaine Retrouvez les œuvres emblématiques de l’architecture française de 1850 à nos jours. Cette galerie du musée se distingue par la diversité et la richesse des supports présentés : éléments à grandeur dialoguent avec maquettes, dessins et ouvrages, enrichis de photographies et films historiques, afin d’appréhender l’architecture et la ville sous l’angle du bâti autant que du vécu.

Des mesures sanitaires sont mises en place pour assurer la sécurité des visiteurs.

Visite flash du musée : l’architecture moderne et contemporaine Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité de l'architecture et du patrimoine Adresse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Ville Paris lieuville Cité de l'architecture et du patrimoine Paris