Loire Chazelles-sur-Lavieu EUR 5 5 Visite flash du couvent de curiosités à Chazelles-sur-Lavieu suivi d’un concert découverte : œuvres de Buxtehude, Rameau, Castello Cécile Désier, violon, Caroline van Xuan, clavecin, Luc Gaugler, viole de gambe. le bourg Couvent de curiosités Chazelles-sur-Lavieu

