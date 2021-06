Wizernes La Coupole Pas-de-Calais, Wizernes Visite flash « Dora : Les objets racontent le camp » La Coupole Wizernes Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Wizernes

Visite flash « Dora : Les objets racontent le camp » La Coupole, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Wizernes. Visite flash « Dora : Les objets racontent le camp »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Coupole

C’est dans le camp de Dora qu’étaient confectionnées les fusées V2, dans des conditions de travail effroyables. Une sélection d’objets de toutes natures : tenues de déportés, lettres personnelles, gamelle… donnée par les familles de déportés est pour la première fois montrée au public, au cours d’une visite flash de 45 minutes. Chaque objet permet d’aborder des aspects complètement différents du parcours de trois Français : Louis Erbs, Maurice Bourdon et Marcel Sevin au camp de Dora.

gratuit, sur inscription

Visite flash « Dora : Les objets racontent le camp » La Coupole Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Wizernes Étiquettes évènement : Autres Lieu La Coupole Adresse Rue André Clabaux - 62570 Wizernes Ville Wizernes lieuville La Coupole Wizernes