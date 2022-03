Visite flash des peintures de la nuit Musée Rolin Autun Catégories d’évènement: Autun

L’équipe du musée vous propose de découvrir en toute confidentialité les peintures de paysage représentant la nuit, la lune, les ombres… Départ toutes les heures. Durée maximum 30 minutes, en alternance avec la programmation du museum d’histoire naturelle. Des élèves présenteront leur restitution de l’EAC sur le thème de la prison panoptique à 20h45 et 21h45. Des rafraichissements vous attendent dans la cour du musée.

Gratuit, pas d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:30:00

