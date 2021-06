Rouen Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen, Seine-Maritime Visite flash des œuvres de Meryl Levisse Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite flash des œuvres de Meryl Levisse Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 3 juillet 2021, Rouen.

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), le samedi 3 juillet à 19:00

Meryl Levisse en disséminant des objets (masques, poupées, mannequins) transfigure les espaces d’exposition du Musée des Antiquités. Tels des objets rituels, les créations de l’artiste semblent réactiver la force spirituelle des objets archéologiques du musée.

Entrée libre

Découvert d’œuvres de Meryl Levisse Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

