Orléans Frac Centre - Les Turbulences Loiret, Orléans Visite flash des expositions Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite flash des expositions Frac Centre – Les Turbulences, 12 septembre 2021, Orléans. Visite flash des expositions

Frac Centre – Les Turbulences, le dimanche 12 septembre à 15:30

Choisissez les œuvres sur lesquelles vous voulez échanger parmi les expositions en cours : * “Quand la forme parle. Nouveaux courants architecturaux au Japon (1995-2020)” jusqu’au 19 septembre. * “Alger, archipel des libertés” jusqu’au 2 janvier. * “Informe” jusqu’à fin 2022. [Plus d’informations sur les expositions](https://www.frac-centre.fr/expositions-3.html) **Gratuit, sans réservation.**

Gratuit, sans réservation

Visite à la carte ! Choisissez les oeuvres de votre choix en compagnie d’un médiateur·rice qui les décryptera pour vous. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T15:30:00 2021-09-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Frac Centre - Les Turbulences Orléans