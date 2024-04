Visite flash des collections d’archéologie par Eric Blanchegorge, directeur des musées de Troyes Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Troyes, samedi 18 mai 2024.

Visite flash des collections d’archéologie par Eric Blanchegorge, directeur des musées de Troyes Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Entrée libre

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Eric Blanchegorge, directeur des musées de Troyes, propose de courtes visites des collections d’archéologie (durée : trois-quarts d’heure).

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com A proximité de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée à l’orée du Moyen Âge et reconstruite, abrite le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et le muséum d’Histoire naturelle

© MuséesDeTroyes