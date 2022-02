Visite « flash » des arènes d’Aire Aire-sur-l’Adour, 16 juin 2022, Aire-sur-l'Adour.

Visite « flash » des arènes d’Aire Aire-sur-l’Adour

2022-06-16 17:00:00 – 2022-06-16 18:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes

Suivez nos deux passionnés de tauromachie, Camille et Raphaël…

Dans la préparation de la Feria, les arènes vous ouvrent leurs portes. Pénétrez au coeur des traditions taurines, de la corrida à la course landaise : leurs composantes, rites, déroulements et coulisses.

Réservation obligatoire.

